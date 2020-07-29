Інтер переміг Наполі завдяки блискучому голу Лаутаро Мартінеса – "нерадзуррі" повернулися на другу позицію в Серії А

Турнірних завдань у лідерів чемпіонату Італії вже немає, адже всі учасники єврокубкі визначені. Неаполітанці пройдуть туди за будь-яких умов через Кубок, Інтер потрапив у четвірку з групи Ліги чемпіонів, а Ювентус взяв чемпіонство тур тому. Таким чином, команди могли зіграти у власне задоволення, спокійно підготувавшись до рестарту ЛЧ та ЛЄ. У міланців була ще й мотивація завоювати срібні медалі.

Інтер продовжує "фліртувати" з Мессі – аргентинець потрапив на символ Мілана

Старт зустрічі був за Інтером, який швидко захопив контроль над м'ячем і не випускав Наполі з його половини поля. Господарі регулярно вривалися у штрафний, але моментів не виникало до 11-ї хвилини, коли вдалося забити гол. Його привіз Руй, який втратив м'яч на фланзі, після чого пішов навіс у штрафний та простріл Бірагі під удар Д'Амброзіо – Даніло пробив щічкою у протихід Мерету. 1:0!

У неаполітанців в першій половині першого тайму мало що виходило, хоча кілька разів вони небезпечно пробивали з офсайдів. Інтер же взагалі зупинився, не завдавши жодного удару по воротах аж до компенсованого арбітром часу, за що ледь не був покараний на 25-й хвилині – це Зєлінскі потужно пробив з-за меж штрафного по центру, змусивши Хандановіча парирувати! В цій же атаці Руй стріляв з гострого кута вище воріт. На 31-й Інсіньє протягнув м'яч з флангу до лінії карного майданчика й викотив передачу на правий край, звідки Політано пробив другим дотиком під ближню стійку – Хандановіч врятував.

Ще за п'ять хвилин Лоренцо змарнував найкращий момент Наполі у другому таймі, уникнувши офсайду й пробивши з 11 метрів після проникної передачі від Зєлінскі – м'яч з невеличким рикошетом пройшов у сантиметрах від дальнього кута. На 40-й міг забивати з-під захисника метрів з 19-ти Ельмас, але удар виявився дуже неточним. Інтер отримав шанс покарати за марнотратство в компенсований час пострілом Брозовіча під ліву стійку, але тепер вже Мерет врятував свою команду. Зрештою, на перерву футболісти пішли за мінімальної переваги міланців.

Другий тайм Інтер розпочав активно, вже на 47-й хвилині пробивши по воротах – це Лукаку замикав подачу Кандреви легеньким ударом головою в руки Мерету. Втім, після цього міланці знову зупинилися, а Наполі перехопив ініціативу. На 51-й хвилині це могло вилитись у пенальті внаслідок удару Інсіньє зльоту в лікоть Кандреві, але господарів врятував той факт, що рука була притиснута до корпуса. На 54-й хорошу комбінацію перед штрафним ударом у захисника метрів з 20-ти завершив все той же Інсіньє, на 59-й Зєлінскі замикав верхову подачу (над воротами), а на 64-й Ельмас стріляв із середньої дистанції в правий нижній кут – поруч зі стійкою пролетів м'яч!

Антоніо Конте на 60-й хвилині кинув у бій Годіна та Мартінеса. Моментального ефекту ці заміни не дали, але поступово Інтеру вдалося вирівняти гру, а на 67-й "нерадзуррі" могли і другий гол забити – Бірагі втік від Хюсая флангом, увірвався на лівий край штрафного й пробив повз ближню штангу. Перехопити ініціативу команда змогла після кулін-брейку на 70-й хвилині, чому неабияк сприяв гол: на 74-й Лаутаро протягнув м'яч по центру й наважився на дальній удар метрів з 30-ти в правий нижній кут – 2:0! На 78-й аргентинець міг взяти участь і у третьому взятті воріт, однак Барелла при виході 2-в-1 проти Мерета і пас не віддав, і сам задалеко відпустив м'яч.

Дженаро Гаттузо намагався перегорнути гру, на 75-й хвилині кинувши у бій Лосано, а потім додавши до атаки Малькуї та Кальєхона. Втім, жодного небезпечного моменту чи бодай удару по воротах до завершення основного часу поєдинку неаполітанці так і не провели – і навіть шість компенсованих хвилин ситуацію не виправили. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу "нерадзуррі".

Таким чином, Інтер набрав 79 очок, повернувшись на другу позицію в турнірній таблиці Серії А. Наполі, маючи в активі на 20 залікових балів менше, тримається на сьомій сходинці.

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