На римському Стадіо Олімпіко зустрілися два представники Італії у Лізі чемпіонів, які 18 грудня дізнаються своїх суперників у 1/8 фіналу. Сімоне Індзагі повернувся в Рим, де провів чималий відрізок життя. Нинішній наставник Інтера віддав "орлам" майже 10 сезонів кар'єри футболіста, а вже у статусі тренера більше 5-ти років очолював першу команду Лаціо.

Інтер у будь-якому випадку залишався лідером Серії А, адже Ювентус втратив очки з Дженоа і не зміг обійти команду Сімоне Індзагі. А от перемога в Римі дозволяла "нерадзуррі" відірватися від туринців на 4 очки. Лаціо ж вирішує зовсім інші завдання. Команда Мауріціо Саррі після 15 турів набрала лише 21 бал і перебувала тільки на 10-й позиції турнірної таблиці.

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Обидві команди розпочали жваво, але після перших 25-ти хвилин спромоглися на лише один удар у площину (постаралися господарі). Був ще непоганий момент у Чіро Іммобіле, проте найкращий бомбардир в історії Лаціо з кута воротарського головою пробив поруч зі стійкою. А от Іван Проведель у гру не вступав – всі удари футболістів "нерадзуррі" були неточними.

Але перший же став результативним. На 40-й хвилині жахливо зіграв Адам Марушіч. Захисник Лаціо невдало віддав пас назад, Лаутаро перехопив м'яч, вийшов сам на сам, обіграв Проведеля і відкрив рахунок. 0:1 – на рівному місці "нерадзуррі" вийшли вперед. Для Лаутаро Мартінеса це 29 гол за Інтер у 2023 році – найкращий показник у "нерадзуррі" за календарний рік в XXI сторіччі. У Дієго Міліто і Крістіана Вієрі було по 28.

Цей гол став єдиним до перерви. За відверто "нічийної" гри все вирішила індивідуальна помилка Марушіча, яка призвела до взяття воріт.

У другому таймі Лаутаро міг забити схожий м'яч. Але Чалханоглу відпасував трохи гірше, ніж Марушіч – аргентинець не встиг на пас партнера, і кіпер Лаціо ціною ушкодження був першим на м'ячі. Проте на 66-й хвилині Інтер зняв практично всі питання. Маркус Тюрам після пасу Барелли влучно пробив у дальній кут. Не завадив ані кіпер, ані захисник. 0:2.

Забити бодай гол престижу Лаціо так і не зміг, ще й втратив Лаццарі, який настільки обурився рішенням арбітра, що отримав пряму червону картку. Інтер набрав 41 очко і відірвався від Ювентуса на 4 пункти, а від Мілана – на 9. Лаціо опустився на 11 сходинку, маючи 21 бал.

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