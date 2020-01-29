Інтер переграв Фіорентину та пробився у півфіналу Кубка Італії – Еріксен дебютував за "нерадзуррі"

Визначився останній півфіналіст Кубка Італії сезону 2019/20.
Кубок Італії, 1/4 фіналу
Інтер – Форентина – 2:1
Голи: Кандрева, 44, Барелла, 67 – Касерес, 60
Інтер оголосив про перехід Еріксена
Перед свистком на перерву господарі змогли реалізувати свою перевагу у забитий м'яч. У другому таймі "фіалки" змогли вирівняти становище, але клас суперника дався взнаки. Міланці зуміли дотиснути суперника.
Зірковий новачок господарів Крістіан Еріксен з'явився на полі на 66-й хвилині, але не зумів відзначитись результативними діями у дебютному матчі.
У півфіналі Кубка Італії на Інтер очікує Наполі. У паралельному матчі зустрінуться Ювентус та Мілан.
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