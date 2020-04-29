Інтер озвучив Барселоні свої вимоги щодо трансферу Лаутаро – чемпіон світу може стати розмінною монетою

Міланський Інтер виголосив позицію у перемовинах щодо переходу свого форварда Лаутаро Мартінеса в іспанську Барселону.

"Нерадзуррі" прагнуть отримати за аргентинця 90 млн євро плюс двох зірок каталонців, повідомляє Sportmediaset.

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Інтер готовий відпустити Мартінеса, якщо отримає солідні відступні, повноцінний перехід хавбека Артуро Відаля та 1-річну оренду нападника Антуана Грізманна. Клаусула форварда міланців складає 111 млн у євровалюті. Натомість "блаугранас" зможуть зекономити на зарплаті чемпіона світу, за якого віддали 120 млн рік тому.

До слова, в нинішньому сезоні Лаутаро Мартінес провів 31 матч у всіх турнірах, у яких забив 16 м'ячів.

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