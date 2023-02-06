Кілька років поспіль пов'язку "нерадзуррі" постійно носив голкіпер Самір Хандановіч, але в нинішній кампанії 38-річний словенець програв конкуренцію Андре Онана.

Новим капітаном став Мілан Шкріняр, який зовсім не виправдав довіру клубу. Виявилося, що захисник ще минулого літа домовився про перехід в ПСЖ на правах вільного агента. Масла у вогонь підлив агент словака, який дозволив собі публічно критикувати Інтер. Стало зрозуміло, що залишати пов'язку у Шкріняра неприпустимо.

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"У клубу є чіткі цінності та ієрархія. Шкріняр більше не буде капітаном через події останніх тижнів. Ми спокійно обговорили це рішення з клубом та гравцем. Наш капітан – Самір Хандановіч, але є й інші гідні кандидати. Наприклад, Марцело Брозовіч та Лаутаро Мартінес", – говорив тренер Інтера Сімоне Індзагі перед битвою проти Мілана.

Шкріняр таки вийшов на дербі у старті, але пов'язку носив Лаутаро (Брозовіч залишився в запасі). Нова роль надихнула аргентинця на переможний гол у ворота Мілана. Кандидатура Мартінеса виглядає цілком виправданою, оскільки форвард виступає за Інтер вже 4,5 роки і не спокушався на щедрі пропозиції інших клубів, як це зробив Шкріняр.

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