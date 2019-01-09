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Інтер оштрафував Ікарді на серйозну суму

10 січня 06:00 2 Читать на русском
Інтер оштрафував Ікарді на серйозну суму
Ікарді отримав штраф / фото: ФК Інтер

Капітан Інтера Мауро Ікарді отримав солідний штраф за запізнення на тренування.

Інтер покарав Мауро Ікарді за запізнення на тренування. Форвард не прибув вчасно на перше занятття "нерадзуррі" після різдвяної паузи, а сума штрафу склала 100 тисяч євро, повідомляє Sky Sport Italia.

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До слова, вчора стало відомо про розбіжності Інтера та Ікарді щодо умов нового контракту. 25-річний аргентинець виступає за Інтер з 2013 року.

Ікарді став другим гравцем Інтера в поточному сезоні, який отримав покарання. Раніше Раджа Наінггголан також був оштрафований за запізнення на тренування та відсторонений від поєдинків Серії А.

Теги
Мауро Ікарді Мауро Ікарді Інтер Інтер Італія
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