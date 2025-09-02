Інтер оголосив заявку на Лігу чемпіонів – клуб схитрував, щоб вмістити всіх зірок
Форвард Інтера Франческо Піо Еспозіто був внесений до списку В.
Головний тренер Інтера Крістіан Ківу визначився із заявкою своєї команди на Лігу чемпіонів. До неї не увійшов 22-річний аргентинський захисник Тьяго Паласіос, всі інші гравці, включаючи новачків, залишилися на своїх місцях.
Нападник Франческо Піо Еспозіто потрапив до списку В. З практичної точки зору нічого не змінюється – він зможе грати так само, як і решта. Це було зроблено для того, щоб "нерадзуррі" змогли внести до списку А всіх своїх зірок, включаючи новачка Аканджі.
Заявка Інтера на Лігу чемпіонів:
Воротарі: Зоммер, Мартінес, Ді Дженнаро;
Захисники: Ачербі, Аканджі, Бастоні, Біссек, Карлос Аугусто, Дарміан, Де Врей, Дімарко, Дюмфріс;
Півзахисники: Барелла, Чалханоглу, Діуф, Фраттезі, Луїс Енріке, Мхітарян, Сучіч, Зеліньскі;
Нападники: Бонні, Еспозіто, Лаутаро Мартінес, Тюрам.
