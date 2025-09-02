Головний тренер Інтера Крістіан Ківу визначився із заявкою своєї команди на Лігу чемпіонів. До неї не увійшов 22-річний аргентинський захисник Тьяго Паласіос, всі інші гравці, включаючи новачків, залишилися на своїх місцях.

Нападник Франческо Піо Еспозіто потрапив до списку В. З практичної точки зору нічого не змінюється – він зможе грати так само, як і решта. Це було зроблено для того, щоб "нерадзуррі" змогли внести до списку А всіх своїх зірок, включаючи новачка Аканджі.

Заявка Інтера на Лігу чемпіонів:

Воротарі: Зоммер, Мартінес, Ді Дженнаро;

Захисники: Ачербі, Аканджі, Бастоні, Біссек, Карлос Аугусто, Дарміан, Де Врей, Дімарко, Дюмфріс;

Півзахисники: Барелла, Чалханоглу, Діуф, Фраттезі, Луїс Енріке, Мхітарян, Сучіч, Зеліньскі;

Нападники: Бонні, Еспозіто, Лаутаро Мартінес, Тюрам.

