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Інтер оголосив про трансфер Соареша

20:16 159 Читать на русском
Інтер оголосив про трансфер Соареша
Сердік Соареш / фото із соцмереж

Захисник Саутгемптона та збірної Португалії Сердік Соареш продовжить кар'єру в чемпіонаті Італії.

Інтер орендував до кінця поточного сезону захисника Саутгемптона Седріка Соареша, повідомляє прес-служба міланського клубу.

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За неофіційною інформацією, італійці влітку зможуть викупити контракт португальця за 9,5 мільйонів фунтів.

До складу "святих" захисник перебрався в 2015 році, перейшовши з лісабонського Спортінга за 7 мільйонів євро.

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У нинішньому сезоні Седрік Соареш зіграв в англійській Прем'єр-лізі 18 матчів.

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