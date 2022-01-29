Інтер оголосив про трансфер екс-підопічного Шевченка
16:28 - Читать на русском
Форвард Феліпе Кайседо продовжить кар'єру в міланському Інтері.
Кайседо офіційно став гравцем Інтера, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Еквадорець перебрався до "нерадзуррі" на правах оренди, а угода розрахована до кінця сезону. Це не перший трансфер Інтера за сьогодні – перед цим міланці відпустили Стефано Сенсі в оренду до Сампдорії.
Додамо, що Кайседо провів 10 матчів за Дженоа у цьому сезоні, в яких забив 1 гол та віддав 3 асисти. За свою кар'єру Феліпе встиг пограти за Базель, Манчестер Сіті, Спортінг Лісабон, Малагу, Леванте, московський Локомотив та Лаціо.
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