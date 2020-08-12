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Інтер оформить трансфер Тоналі після завершення Ліги Європи – відома зарплата "нового Пірло"

17:57 - Читать на русском
Інтер оформить трансфер Тоналі після завершення Ліги Європи – відома зарплата "нового Пірло"
Сандро Тоналі / АР

Інтер близький до узгодження трансферу півзахисника Брешії Сандро Тоналі.

Останні подробиці переходу повинні вирішитися після завершення Ліги Європи, інформує Corriere dello Sport.

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Інтер не хвилюється через чутки про інтерес до 20-річного гравця з боку ПСЖ та Ювентуса. Тоналі хоче продовжити кар'єру саме у складі "нерадзуррі", переговори з Брешією також повинні пройти без проблем. "Новий Пірло" отримає у Мілані контракт на п'ять років із зарплатнею 3,5 млн євро за сезон.

Нагадаємо, Інтер є суперником Шахтаря в півфіналі Ліги Європи, який відбудеться 17 серпня. Фінал турніру запланований на 21 серпня.

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Італія Трансфери Інтер Інтер Брешія Брешія Сандро Сандро Тоналі Трансфери Інтера
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