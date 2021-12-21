Сьогодні, 21 грудня, фінансова гвардія Італії провела обшук в офісі "нерадзуррі". Міланський клуб підозрюють у навмисному завищенні доходів за допомогою низки сумнівних трансферів.

Інтер запідозрили у фінансових махінаціях і провели обшуки в офісі клубу

"Інтер підтверджує, що надав необхідну документацію щодо відходу окремих гравців у сезонах 2017/18 та 2018/19. Запит надійшов від прокуратури Мілана про перевірку регулярного обліку відповідного приросту капіталу.

Фінансова звітність клубу складена з дотриманням найсуворіших принципів бухгалтерського обліку. Жоден член Інтера не перебуває під слідством. Як йдеться у повідомленні прокуратури, наразі йдеться лише про попереднє розслідування", – йдеться в заяві на офіційному сайті клубу.

Раніше у поле зору правоохоронних органів потрапили Ювентус, Аталанта, Дженоа, Наполі та Сампдорія. В офісі туринського клубу теж провели обшуки і вилучили фінансові документи. Слідство у справі, яка може стати найгучнішою з 2006-го і тамтешнього Кальчополі, триває.

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