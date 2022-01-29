Сампдорія у своєму твіттері оголосила про прихід хавбека Стефано Сенсі на правах оренди. Угода з генуезцями розрахована до кінця поточного сезону.

Сампдорія перехопила Супрягу в останній момент, українець вже мав узгоджений трансфер в інший клуб, – журналіст

Цікаво, що одноклубником хавбека може стати Владислав Супряга, якого активно сватають до Сампдорії.

Додамо, що Сенсі провів 12 поєдинків за Інтер у поточному сезоні в усіх змаганнях, у яких забив 1 гол. Сампдорія ж перебуває поблизу зони вильоту – генуезці наразі посідають 16 місце з 20 очками.

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