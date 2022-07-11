Інтер та Артуро Відаль не захотіли відпрацювати свою угоду до кінця.

Міланці на своєму офіційному сайті оголосили про достроковий розрив контракту за обопільною згодою.

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Відаль перейшов з Барселони в Інтер 2 роки тому. У складі "нерадзуррі" чилієць встиг провести 70 матчів та відзначитися 4 голами. Хавбек виступав у Європі 15 років, захищаючи кольори Байєра, Ювентуса, Баварії, Барси та Інтера.

Наступний клуб Відаля вже також відомий – бразильський Фламенго готовий прихистити 35-річного ветерана.

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