Інтер офіційно розірвав контракт з Відалем – ветерана чекають за океаном
11 липня 23:31 - Читать на русском
Інтер та Артуро Відаль не захотіли відпрацювати свою угоду до кінця.
Міланці на своєму офіційному сайті оголосили про достроковий розрив контракту за обопільною згодою.
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Відаль перейшов з Барселони в Інтер 2 роки тому. У складі "нерадзуррі" чилієць встиг провести 70 матчів та відзначитися 4 голами. Хавбек виступав у Європі 15 років, захищаючи кольори Байєра, Ювентуса, Баварії, Барси та Інтера.
Наступний клуб Відаля вже також відомий – бразильський Фламенго готовий прихистити 35-річного ветерана.
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