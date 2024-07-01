Інтер повідомив про відхід Еміля Аудеро, Хуана Куадрадо, Деві Классена, Стефано Сенсі та Алексіса Санчеса.

Інтер отримав іменитого президента після зміни власників

Аудеро повернувся до Сампдорії, з якої він був орендований, а в решти завершились контракти з "нерадзуррі". Голкіпер зіграв за сезон лише в 6 матчах, у яких пропустив 8 голів.

Алексіс Санчес перебрався до Інтера з Манчестер Юнайтед безкоштовно у 2020 році, зіграв у 142 матчах, відзначившись 24 голами та 28 асистами, а свого часу сяяв у складі Барселони та Арсенала. Классен провів за Інтер лише минулий сезон (18 матчів без результативних дій), як і Куадрадо – 12 матчів і 2 асисти. Колумбієць до цього виступав за Ювентус, із яким доходив до фіналу Ліги чемпіонів.

Сенсі приєднався до Інтера в 2020 році, але вирушав у оренди до Сампдорії та Монци. Загалом, Стефано провів за "нерадзуррі" 57 матчів (4 голи та 5 асистів).

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Una stagione, due , e i tuoi

Gracias, Juan #ForzaInter — Inter (@Inter) July 1, 2024

Il Campeón è tornato per la seconda stella ?

Gracias Alexis #ForzaInter — Inter (@Inter) July 1, 2024

La magia ad ogni tocco ?

Grazie, Stefano #ForzaInter — Inter (@Inter) July 1, 2024

Volando su ogni pallone ️?

Grazie Emil #ForzaInter — Inter (@Inter) July 1, 2024