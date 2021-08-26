Інтер оголосив про перехід 27-річного аргентинського нападника. Хоакін Корреа перейшов у міланський клуб на правах річної оренди. Влітку 2022-го Інтер зобов'язаний викупити права на гравця, контракт якого буде розрахований до 30 червня 2025-го, інформує офіційний сайт "нерадзуррі".

Інтер офіційно відпустив форварда до новачка Серії А

Лаціо отримає за оренду аргентинця 5 млн євро. Корреа виступав за римський клуб з 2018 року, у минулому сезоні забив 8 голів та віддав 4 асисти в Серії А. Найвище досягнення у футболці "орлів" – Кубок Італії 2018/19 і забитий гол у фіналі проти Аталанти.

Влітку цього року Хоакін Корреа став переможцем Копа Амеріка у складі збірної Аргентини, відігравши на турнірі три неповні матчі.

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