"Нерадзуррі" у своєму твіттері повідомили про прихід центрального захисника Лаціо Франческо Ачербі.

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Оборонець збірної Італії перебрався до Інтера на правах оренди та виступатиме під 15-м номером.

Додамо, що Ачербі виступає за Лаціо з 2018 року та має досвід поєдинків за збірну Італії – 15 поєдинків та 1 забитий м'яч. У минулому сезоні Франческо відіграв 36 поєдинків за "орлів", відзначившись 4 голами та 2 асистами.

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