Інтер офіційно підписав захисника збірної Італії
22:02 - Читать на русском
Захисник збірної Італії Франческо Ачербі продовжить кар'єру у складі Інтера.
"Нерадзуррі" у своєму твіттері повідомили про прихід центрального захисника Лаціо Франческо Ачербі.
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Оборонець збірної Італії перебрався до Інтера на правах оренди та виступатиме під 15-м номером.
Додамо, що Ачербі виступає за Лаціо з 2018 року та має досвід поєдинків за збірну Італії – 15 поєдинків та 1 забитий м'яч. У минулому сезоні Франческо відіграв 36 поєдинків за "орлів", відзначившись 4 голами та 2 асистами.
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