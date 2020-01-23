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Інтер офіційно оголосив про трансфер Мозеса

18:01 555 Читать на русском
Інтер офіційно оголосив про трансфер Мозеса
Віктор Мозес / фото: Інтер

Хавбек лондонського Челсі Віктор Мозес продовжить кар'єру в італійській Серії А.

Міланський Інтер домовився з Челсі про оренду Віктора Мозеса з правом викупу, повідомляє прес-служба "нерадзуррі".

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До слова, Мозес уже має досвід виступів під керівництвом нинішнього наставника Інтера Антоніо Конте, з яким вони виграли АПЛ у сезоні-2016/17 у складі Челсі.

Нагадаємо, Мозес на правах оренди виступав за Фенербахче. У поточному сезоні він зіграв за турецький клуб 7 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол і віддав один асист.

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