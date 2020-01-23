Інтер офіційно оголосив про трансфер Мозеса

Хавбек лондонського Челсі Віктор Мозес продовжить кар'єру в італійській Серії А.

Міланський Інтер домовився з Челсі про оренду Віктора Мозеса з правом викупу, повідомляє прес-служба "нерадзуррі".

Подольскі став одноклубником Бланко Лещука в Антальяспорі

До слова, Мозес уже має досвід виступів під керівництвом нинішнього наставника Інтера Антоніо Конте, з яким вони виграли АПЛ у сезоні-2016/17 у складі Челсі.

Нагадаємо, Мозес на правах оренди виступав за Фенербахче. У поточному сезоні він зіграв за турецький клуб 7 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол і віддав один асист.

Голи Шевченка і Зеєдорфа, загублений багаж, епопея із гімном: Україна – Нідерланди у Львові, як це було у 1994-му