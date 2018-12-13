Інтер офіційно оголосив про перехід Маротти, який працював спортивним директором Ювентуса

Джузеппе Маротта, з яким Ювентус 7 разів поспіль став чемпіоном Італії, тепер працюватиме в міланському Інтері.

Інтер офіційно оголосив про призначення Джузеппе Маротти на посаду генерального директора.

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"Тепер я частина Інтера і дуже цим пишаюся. Це нова сторінка у моєму професійному житті", – прокоментував своє призначення сам Маротта.

За інформацією ЗМІ, Беппе зароблятиме у міланському клубі близько 3 млн євро на рік.

До слова, разом з Мароттою Ювентус 7 років поспіль вигравав титул чемпіона Італії (2012-2018 роки).