На своєму офіційному сайті "нерадзуррі" підтвердили перехід 30-річного поляка. Пйотр Зєліньскі підписав угоду з Інтером до 2028 року.

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Півзахисник раніше виступав за Наполі, який покинув на правах вільного агента. За неаполітанців Зєліньскі провів 364 матчі у всіх турнірах. В його активі 51 гол та 46 результативних передач. У складі Наполі поляк здобував титул чемпіонат Італії в сезоні 2022/23.

Нагадаємо, що Пйотр Зєліньскі забивав у ворота збірної України у товариському матчі перед Євро-2024, у якому Польща перемогла з рахунком 3:1.

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