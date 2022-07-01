Інтер зареєстрував своїми гравцями Генріка Мхітаряна та Андре Онана, інформує офіційний сайт Серії А. Обидва новачки прийшли в клуб вільними агентами.

Мхітарян відпрацював контракт з Ромою та без обмежень обирав нове місце роботи. Угода вірменина з "нерадзуррі", як зазначено на Transfermarkt, розрахована на два роки.

Онана погодився на 5-річну співпрацю з Інтером, якщо вірити цьому ж джерелу. Камерунський голкіпер мав хорошу пресу, але пропустив 10 місяців через дискваліфікацію та не повернувся в Аяксі на звичний рівень.

Таким чином Інтер оформив вже 4 трансфери цього літа. Раніше віцечемпіони Італії підписали Ромелу Лукаку та Кріст'яна Асллані.

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