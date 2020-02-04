Інтер обрав потенційного наступника Хандановіча – несподіваний вибір "нерадзуррі"

Міланський клуб має намір підписати голкіпера Удінезе Хуана Муссо, який повинен через декілька сезонів замінити ветерана Саміра Хандановіча.

25-річний аргентинський воротар – пріоритетна ціль Інтера під час літнього трансферного вікна, інформує Calciomercato. Керівництво "нерадзуррі" переконане, що Муссо в перспективі зможе стати основним голкіпером команди.

Янг назвав головну причину свого трансферу до Інтера

Чинний контракт 35-річного Хандановіча з Інтером розрахований до літа 2021 року. Сторони поки що не обговорювали продовження угоди.

Зазначимо, що в поточному сезоні Муссо зіграв за Удінезе 22 матчі в Серії А. Transfermarkt оцінює його у 15 млн євро.

Роналду, посунься – унікальний маестро топ-трансферів будує новий суперклуб і вже шокує гігантів