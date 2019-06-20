Інтер обігнав ПСЖ у боротьбі за Бареллу

Півзахисник Кальярі Ніколо Барелла може залишитись в Серії А.

Інтер наблизився до підписання Ніколо Барелли, повідомляє Calciomercato.

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Конкуренцію міланцям у боротьбі за 22-річного таланта може скласти ПСЖ, який хоче використати зв'язки свого нового спортивного директора Леонардо, щоб підписати хавбека.

"Нерадзуррі" вже ведуть перемовини з агентом гравця, відзначається, що сам Ніколо схиляється більше до переходу саме в Інтер.

Вирішальним фактором у перегонах за Бареллу може стати цінник гравця – 45 млн євро. У минулому сезоні Серії А півзахисник провів 35 матчів, у яких відзначився голом та 4-ма асистами.

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