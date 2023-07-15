Інтер розлютився і вийшов з боротьби за Лукаку – бельгієць хоче перейти до конкурента
Форвард Челсі Ромелу Лукаку продовжує шукати варіанти продовження кар'єри.
Міланський Інтер довгий час працював над підписанням Ромелу Лукаку на постійній основі після періоду, який бельгієць грав на правах орендної угоди.
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Втім, як повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо, фіналіст Ліги чемпіонів вийшов з боротьби за бельгійського нападника. Була інформація, що цей крок Інтера пов’язаний з поведінкою бельгійця – він перестав відповідати на дзвінки та став відкритим до переходу в Ювентус, який також вступив у боротьбу.
Зазначимо, що за минулий сезон Ромелу забив 14 голів та віддав сім гольових передач у 37 матчах.
Челсі придбав форварда в Інтера влітку 2021-го за 113 мільйонів євро, а минулого року він виступав в Італії на правах платної оренди за 10 мільйонів.