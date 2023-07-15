Міланський Інтер довгий час працював над підписанням Ромелу Лукаку на постійній основі після періоду, який бельгієць грав на правах орендної угоди.

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Втім, як повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо, фіналіст Ліги чемпіонів вийшов з боротьби за бельгійського нападника. Була інформація, що цей крок Інтера пов’язаний з поведінкою бельгійця – він перестав відповідати на дзвінки та став відкритим до переходу в Ювентус, який також вступив у боротьбу.

Зазначимо, що за минулий сезон Ромелу забив 14 голів та віддав сім гольових передач у 37 матчах.

Челсі придбав форварда в Інтера влітку 2021-го за 113 мільйонів євро, а минулого року він виступав в Італії на правах платної оренди за 10 мільйонів.