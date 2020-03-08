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Інтер не збирається викупати Санчеса, – Daily Mail

16:37 36 Читать на русском
Інтер не збирається викупати Санчеса, – Daily Mail
Алексіс Санчес / Sky Sport Italia

Форвард Інтера Алексіс Санчес змушений повернутись в Манчестер Юнайтед по завершенні поточного сезону.

Беппе Маротта відмовився виплачувати 20 млн євро за Алексіса Санчеса, інформує Daily Mail.

Інтер хоче підписати чергового форварда Манчестер Юнайтед

Антоніо Конте також солідарний з керівником. Фахівець надає перевагу молодшим та менш дорогим гравцям, аніж Санчес.

Міністр спорту Італії ледь не зірвав Серію А – чиновник зупинив гравців, які вже були готові розпочати матч

До слова, Алексіс виходив на поле лише у 8 матчах Серії А, записавши до свого активу гол і 2 асисти.

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Теги
Італія Інтер Інтер Трансфери Алексіс Санчес Алексіс Санчес Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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