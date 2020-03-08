Інтер не збирається викупати Санчеса, – Daily Mail

Форвард Інтера Алексіс Санчес змушений повернутись в Манчестер Юнайтед по завершенні поточного сезону.

Беппе Маротта відмовився виплачувати 20 млн євро за Алексіса Санчеса, інформує Daily Mail.

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Антоніо Конте також солідарний з керівником. Фахівець надає перевагу молодшим та менш дорогим гравцям, аніж Санчес.

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До слова, Алексіс виходив на поле лише у 8 матчах Серії А, записавши до свого активу гол і 2 асисти.