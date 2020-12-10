Керівництво Інтера різко відреагувало на нічию з Шахтарем (0:0) і втрату всіх надій на єврокубкову весну.

Наставник "нерадзуррі" Антоніо Конте не матиме бюджету для зимових трансферів, повідомляє Сalciomercato.

Інтер – Шахтар: Конте дав гнівний коментар після нічиєї і вильоту з єврокубків

Інтер втретє поспіль не зміг вийти з групи Ліги чемпіонів, що дуже не сподобалось власникам клубу. Міланці, як і всі команди Європи, постраждали від коронавірусу, а провал на міжнародній арені лише додав головного болю. Конте мав кілька цілей на січень (Канте, Жиру), але очікуваного підсилення не буде. Імовірно, Інтер взагалі не вийде на трансферний ринок.

Нагадаємо, для плей-офф Ліги чемпіонів італійцям вистачало перемоги над Шахтарем, проте "нерадзуррі" розписали нульову нічию і взагалі покинули єврокубки.

Інтер – Шахтар: бойове прощання з ЛЧ, сюрприз Каштру поставив Конте в глухий кут, унікальний герой веде в Лігу Європи