За відсутності травмованого Лаутаро Мартінеса Маркус Тюрам взяв на себе забивні функції. Французький форвард забив наприкінці першого тайму і на початку другого, і тим самим приніс Інтеру комфортну перемогу.

Монако не зміг вилетіти на гостьовий матч ЛЧ – гравці роздяглися в літаку до трусів

Обидва м'ячі відбулися, немов під копірку: Хакан Чалханоглу двічі навісив з кутового, а Тюрам двічі замкнув цей навіс з другого поверху. Єдина різниця полягала в тому, що у випадку з першим голом форвард замкнув навіс на ближній штанзі, а у випадку з другим голом – по центру. В обох випадках опікуном француза був екс-півзахисник Інтера Деві Классен, і це рішення Джона Хейтінги було максимально дивним.

Стандарти були чи не головною зброєю Інтера за Сімоне Індзагі. І, як бачимо, лишаються важливими і за каденції Крістіана Ківу.

Так Маркус став лише другим гравцем в історії Інтера, який оформив дубль головою в матчі Ліги чемпіонів. Раніше це вдавалося тільки Ернану Креспо – в 2002 році аргентинець забив два м'ячі... саме Аяксу. Містика!

Тюрам міг ще й пенальті заробити, але VAR скасував таке покарання для Аякса – виявилося, що форвард забіг в офсайд.

