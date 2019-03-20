Інтер назвав Тоттенхему ціну за Перішіча

Півзахисник Інтера Іван Перішіч під час літнього трансферного вікна може змінити команду.

Тоттенхем серйозно налаштований купити Перішіча влітку. Скаут лондонського клубу переглядав 30-річного хорвата в недільному матчі Серії А з Міланом (3:2).

Інтер готовий продати Ікарді та Перішіча, – GdS

Інтер ще в січні просив за Перішіча 35 мільйонів євро, але Тоттенхем вважає таку цифру завищеною. Однак міланці не продадуть гравця за меншу суму, повідомляє FC Inter News.

Зазначимо, що у послугах гравця особисто зацікавлений наставник команди Маурісіо Почеттіно, який є прихильником таланту хорвата. Не виключено, що хтось із гравців "шпор" буде частиною угоди по переходу Івана.

Перішіч – пріорітетна трансферна ціль Тоттенхема влітку

В нинішньому сезоні Перішіч зіграв за Інтер 25 матчів в Серії А, в яких забив 4 голи та віддав 3 результативні передачі.