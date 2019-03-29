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Інтер націлився на придбання Модріча та Ракітіча

11:50 433 Читать на русском
Інтер націлився на придбання Модріча та Ракітіча
Ракітіч та Модріч / AS

Хорватські півзахисники Іван Ракітіч та Лука Модріч можуть продовжити кар'єру в міланському клубі.

За інформацією Calciomercato, "нерадзуррі" всерйоз роздумують над ідеєю запрошення хавбека Барселони Івана Ракітіча та півзахисника Реала Луки Модріча.

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Ракітіч поки не підписав нову угоду з Барселоною та може покинути Камп Ноу через трансфер Френкі де Йонга влітку, а Інтер давно цікавиться можливістю придбання володаря "Золотого м'яча" Луки Модріча.

Очікується, що під час літнього трансферного вікна міланці зроблять пропозиції щодо трансферів Модріча та Ракітіча.

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