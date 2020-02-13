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Інтер – Наполі – 0:1 – відео гола та огляд матчу

09:20 94 Читать на русском
Інтер – Наполі – 0:1 – відео гола та огляд матчу
Інтер – Наполі – відео голів та огляд матчу

Наполі на виїзді обіграв Інтер в рамках першого матчу 1/2 фіналу Кубка Італії. Дивіться відео голів та огляд матчу Інтер – Наполі.

 
Фабіан Руїс 57’
57’ Фабіан Руїс

В першому таймі команди мали досить мало моментів, однак Інтер був активнішим. По перерві Наполі повів у рахунку після класної комбінації Ді Лоренцо та Руїса та точного удару останнього. "Нерадзуррі" намагались відігратись та мали непогані нагоди, проте підопічні Гаттузо відстояли перемогу.

Наполі переміг Інтер у першому півфіналі Кубка: тактичний успіх Гаттузо, топ-клас Фабіана Руїса та шикарний арбітраж

Зазначимо, матч-відповідь запланований на 5 березня. В іншому півфіналі зійдуться Мілан та Ювентус.

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Відеоновини Італія Інтер Інтер Кубок Італії 2019/20 Наполі Наполі Інтер - Наполі
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