Інтер зустрівся з Вероною в матчі 35-го туру Серії А, який відбувся 3 травня 2025 року. Результат та огляд зустрічі

Інтер після двох поразок поспіль в чемпіонаті не мав права на помилку в грі з Вероною – "нерадзуррі" відставали аж на 6 очок від першого Наполі на момент початку зустрічі. Однак, Сімоне Індзагі тримає в голові матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів проти Барселони (6 травня), а тому надав перепочинок майже всім гравцям основи.

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Верона ж перебуває поруч із зоною вильоту, однак має відрив від 18-го місця в 6 очок – доволі безпечна відстань. Уже на 8-й хвилині Інтер заробив право на пенальті: Арнаутовіч віддавав пас на хід Фраттезі, піднявши м'яч, а Валентіні рукою зачепив снаряд. Асллані холоднокровно розвів м'яч та воротаря по різних кутах – 1:0!

Далі моментів було дуже мало. "Нерадзуррі" контролювали м'яч, не даючи супернику створити нічого, та й самі не спішили в атаку. За перший тайм статистика ударів у площину воріт був 2:1 на користь Інтера, а завершилась половина мінімальною перевагою міланців.

Другий тайм проходив за схожим сценарієм. Кутовий у виконанні Асллані викликав справжню паніку в захисті Верони, однак обійшлось без гола. Дуда завдав непоганого удару з-за меж штрафного (вище воріт), а потім ледь не травмував одразу двох гравців Інтера. Спочатку словак відмахнувся від Залєвскі, а потім влетів у ноги Корреа. Суддя пожалів Ондрея, показавши йому жовту. В підсумку, Інтер мінімально обіграв Верону, набрав 74 очки та зберіг відставання в 3 бали від першого Наполі.

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