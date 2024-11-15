Інтер надовго "прив'язав" контрактом одного з найперспективніших гравців свого складу.

Чемпіони Італії офіційно підтвердили продовження угоди з центрбеком Яном Біссеком на один рік. Тепер вона розрахована до 30 червня 2029-го.

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Влітку 2023-го Інтер придбав Біссека з Орхуса всього за 7 млн євро. Дебютний сезон пішов на адаптацію, але молодий німець дедалі частіше потрапляє у стартовий склад команди Сімоне Індзагі. У нинішній кампанії 23-річний захисник провів 11 матчів і 6 разів допомагав Інтеру зберегти ворота "сухими". Наразі Transfermarkt оцінює Біссека у 25 млн євро.

Італійські ЗМІ додають про суттєве збільшення зарплатні оборонця. За попереднім контрактом Біссек заробляв значно менше одного мільйона євро на рік – це була одна з найскромніших зарплат у першій команді Інтера.

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