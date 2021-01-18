Інтер готовий провести клубний ребрединг на свій день народження.

"Нерадзуррі" вже мають варіанти нового логотипу, який нагадує оновлену емблему принципового суперника – Ювентуса. За основу взяті латинські літери I та M, виконані у мінімалістичному стилі.

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Окрім цього, за інформацією Sky Sport Italia, клуб планує змінити повну назву – замість Інтернаціонале "нерадзуррі" носитимуть назву Інтер Мілан. Крім того, планується зміна титульного спонсора клубу. Очікується, що на зміну італійській компанії Pirelli прийде китайська фірма Evergrande.

Зазначимо, що міланці святкують свій день народження 9-го березня – клубу виповнюється 113 років.

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