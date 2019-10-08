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Інтер може зірвати призначення Спаллетті в Мілан – з'явився новий фаворит на посаду

00:45 26 Читать на русском
Інтер може зірвати призначення Спаллетті в Мілан – з'явився новий фаворит на посаду
Лучано Спаллетті / фото із соцмереж

Призначення Лучано Спаллетті на посаду головного тренера Мілана може не відбутися. На заваді – міланський Інтер.

60-річний фахівець може так і не стати головним тренером "россонері". Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо на своєму сайті.

Спаллетті погодився замінити Джампаоло у Мілані, – ЗМІ

За інформацією інсайдера, Спаллетті вимагає від свого попереднього працедавця – Інтера – 5 млн євро за дострокове припинення співпраці. Попри звільнення у травні тренер має ще 2 роки за контрактом із "нерадзуррі". Однак, боси Інтернаціонале відмовляються сплачувати компенсацію колишньому коучу.

Принципова позиція Лучано Спаллетті полягає у тому, що боси Інтера завинили йому, оскільки відправили його у відставку, незважаючи на вихід у Лігу чемпіонів. Тренер вважає це звільнення несправедливим, оскільки не отримав обіцяного часу не реалізацію власного проекту.

Через непорозуміння Спаллетті з Інтером керівництво Мілана схиляється до альтернативних варіантів заміни Марко Джампаоло. Головним претендентом на посаду керманича міланців тепер став екс-керманич Інтера, Лаціо та Фіорентини Стефано Піолі.

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