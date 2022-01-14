Чемпіони Італії хочуть підписати Пауло Дибалу вільним агентом, інформує La Gazzetta Dello Sport.

Дибала вирішив не продовжувати контракт з Ювентусом

Контракт головної зірки Ювентуса завершується влітку, а домовитися про новий поки не вдається. Дибала почекає до кінця січня і буде слухати пропозиції інших клубів, якщо не досягне компромісу з туринцями. Інтер готовий відразу робити свої кроки. Генеральний директор "нерадзуррі" Джузеппе Маротта свого часу приводив Дибалу в Ювентус, а тепер охоче зробить це і в Мілані. Із зарплатнею 28-річного аргентинця проблем не буде, оскільки Інтер позбудеться великих контрактів Відаля та Весіно.

Додамо, що "нерадзуррі" вже мають вдалий досвід пограбування прямих конкурентів. Минулого літа Інтер безкоштовно забрав Хакана Чалханоглу, який був важливим гравцем сусідів з Мілана.

Інтер вирвав драматичну перемогу над Ювентусом і став володарем Суперкубка Італії