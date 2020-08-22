Інтер може продати гравця збірної Португалії

Португальська Бенфіка контактує з Інтером щодо можливого трансферу Маріу, інформує сайт Gianluca di Marzio.

Інтер повісив смішний цінник на чемпіона Європи, який провалився в Росії

За інформацією джерела, у трансфері зацікавлений особисто наставник Бенфіки Жорже Жезуш, з яким Маріу працював в лісабонському Спортінгу. Трансферна вартість Жоау наразі становить 13 млн євро.

Нагадаємо, чотири роки тому Інтер заплатив Спортінгу за Маріу шалені 40 млн євро. Португалець не зміг проявити себе в Мілані і вже двічі ходив у оренду – спочатку був Вест Хем, а потім Локомотив. У чемпіонаті Росії Маріу провів 22 матчі у сезоні 2019/20, відзначився одним голом та 6 асистами.

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