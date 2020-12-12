Данець не входить у плани Антоніо Конте, оскільки не вписується у командну схему та може покинути Італію вже взимку.

Соломон зацікавив три гранди Серії А – хавбек Шахтаря може опинитися в одній команді з Маліновським

За інформацією Football-Italia з посиланням на Tuttosport, Інтер планує отримати близько 30 млн євро за Еріксена, також розглядаються варіанти з орендою та обміном. ПСЖ і Баварія можуть віддати за данця Паредеса та Толіссо відповідно, а Арсенал може включити в угоду Граніта Джаку.

До слова, Еріксен провів 11 матчів у складі Інтера у поточному сезоні, проте не відзначався результативними діями.

Інтер – Шахтар: Асиметричний шедевр Каштру і три складові успіху в Мілані – як "гірники" відмовилися від квитка в 1/8 ЛЧ