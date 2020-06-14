Інтер може придбати Відаля – інша зірка "нерадзуррі" перешкоджає трансферу

Півзахисник Барселони Артуро Відаль близький до зміни клубу – Інтер має виконати одну умову для здійснення трансферу.

Відаль може стати гравцем Інтера лише у випадку продажу Наінгголана, повідомляє Calciomercato з посиланням на Corrierre dello Sport.

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Також зазначається, що Наінгголан може стати частиною угоди по зірці Фіорентини Федеріко К'єзи. Нагадаємо, раніше Відаль вкотре підкреслив бажання покинути Барселону та пригадав хороші відносини з наставником Інтера Антоніо Конте.

До слова, чилієць у нинішньому сезоні провів 32 матчі в усіх турнірах за Барселону, у яких забив 7 м'ячів і віддав 3 результативні передачі.

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