Міланський Інтер увімкнувся у перегони за нападником ліверпульського Евертона Мойзе Кіном. Минулий сезон він провів за французький Парі Сен-Жермен на правах оренди.

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Прізвище Кіна виникло в процесі перемовин із агентом Міно Райолою. Одіозний посередник працює над переходом в Інтер фулбека ПСВ Дюмфріса. Міланці фактично вже попрощалися з Лукаку та можуть втратити ще й Мартінеса, тож потребують підсилення лінії атаки. Італійський форвард "ірисок" не зміг проявити себе в Англії, але розцвів у складі ПСЖ.

У сезоні 2020/21 Мойзе Кін провів 26 матчів у Лізі 1, в яких забив 13 м'ячів. Влітку він міг перебратися на Парк де Пренс на постійній основі, але підписання Мессі поставило хрест на потенційному трансфері.

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