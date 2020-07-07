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Інтер може подвоїти зарплату Лаутаро Мартінеса – Барселона має лічені години на активацію клаусули

7 липня 23:19 - Читать на русском
Інтер може подвоїти зарплату Лаутаро Мартінеса – Барселона має лічені години на активацію клаусули
Лаутаро Мартінес / LaPresse

Майбутнє нападника міланського Інтера Лаутаро Мартінеса, схоже, пов'язане з Джузеппе Меацца. Зацікавлені клуби не скористалися можливістю викупити аргентинця.

7 липня завершується дія клаусули, що дозволяє викупити форварда за 111 млн євро, якою іспанська Барселона так і не скористалася. Про це повідомляє Marca.

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"Блаугранас" проявляли інтерес до Лаутаро, але відразу намагалися збити ціну аргентинця. Замість клаусули каталонці пропонували босам "нерадзуррі" кількох своїх гравців плюс гроші. Натомість Інтер цікавила лише повна сума відступних. Якщо Барселона збереже зацікавленість у підписанні Мартінеса, то їй доведеться задовольнити всі фінансові апетити міланців. Натомість керівництво Інтера готове подвоїти зарплату форварда (з 2,5 до 5 млн євро), щоб додатково мотивувати його до виступів у Серії А.

До слова, в нинішньому сезоні Лаутаро Мартінес провів 37 матчів у всіх турнірах, у яких забив 17 м'ячів.

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