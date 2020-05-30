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Інтер може підписати форварда збірної Аргентини

17:23 47 Читать на русском
Інтер може підписати форварда збірної Аргентини
Адольфо Гаїч / фото із соцмереж

Нападник аргентинського Сан Лоренсо Адольфо Гаїч потрапив до сфери зацікавлень міланського Інтера. Раніше ним цікавилися сусіди "нерадзуррі" з Мілана.

Потужний центрфорвард потрапив на радари команди Антоніо Конте, стверджує La Gazzetta dello Sport.

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Вихованець "святих" зіграв 2 сезони на професіональному рівні та вже встиг дебютувати за національну збірну. Гаїч – класична "дев'ятка" та може стати дублером Ромелу Лукаку на Джузеппе Меацца. Клаусула нападника складає усього 15 млн євро. Восени місцева преса відправляла 21-річного форварда в Мілан, який нібито запропонував за нього 10 млн.

У сезоні 2019/20 Адольфо Гаїч провів 12 матчів в аргентинській Суперлізі, в яких забив 5 м'ячів.

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Італія Адольфо Гаїч Адольфо Гаїч Трансфери Інтера Інтер Інтер Сан Лоренсо Сан Лоренсо Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії
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