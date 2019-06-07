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Інтер може підписати Аспілікуету та Начо

10:52 86 Читать на русском
Інтер може підписати Аспілікуету та Начо
Конте та Аспілікуета / ФК Челсі

Міланський Інтер, схоже, готовий змінити вектор трансферної політики на іспанський.

"Нерадзуррі" готуються підписати мінімум двох іспанців, повідомляє Marca.

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За інформацією видання, новий керманич Інтера Антоніо Конте хоче відновити співпрацю з універсальним оборонцем Челсі Сесаром Аспілікуетою. Також міланці вже відправили запит мадридському Реалу щодо оборонця Начо, який не входить у подальші плани наставника "вершкових" Зінедіна Зідана.

Ще одним потенційним новачком Інтера є досвідчений форвард Тоттенхема Фернандо Льоренте. Конте намагався придбати іспанського ветерана ще в період роботи з Челсі. У кінці червня 34-річний нападник може стати вільним агентом.

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