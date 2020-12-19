Інтер може переманити Вейналдума – гравець не продовжив контракт із Ліверпулем
12:29 - Читать на русском
Півзахисник Ліверпуля Джорджініо Вейналдум отримав цікаву пропозицію щодо продовження кар'єри.
Угода нідерландця із "червоними" добігає кінця влітку 2021 року, проте хавбек і досі не поставив підпис на новому контракті.
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За інформацією Calciomercato, Інтер цікавиться можливістю придбати Вейналдума. Втім, усе залежить від гравця – чи вирішить він залишитись у Ліверпулі, або покине команду в пошуках нового виклику.
До слова, хавбек провів 20 матчів у складі мерсисайдців у поточному сезоні, записавши до свого активу 1 гол.
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