"Нерадзуррі" вже встановили перші контакти з Сержіу Консейсау, адже сам тренер не проти очолити італійський колектив, інформує La Gazzetta dello Sport.

Ман Сіті – Баварія, Бенфіка – Інтер: відомі суддівські призначення на чвертьфінал ЛЧ

Боси Інтера стежили за португальцем під час 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, коли італійці вибили Порту (1:0 за сумою двох матчів). Він їм сподобався. Консейсау розглядає варіант відходу з Порту, адже має певні труднощі зараз.

У фахівця ще є рік контракту. "Нерадзуррі" розуміють, що перемовини з Порту будуть складними, але вони готові до цього. Іншими кандидатами на місце Сімоне Індзагі називають Тьягу Мотту та Роберто Де Дзербі.

Інтер втратив очки у Салерно – шедевр Кандреви та 10 сейвів Очоа продовжили безвиграшну серію "змій" до чотирьох матчів