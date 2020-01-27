Інтер може допомогти Мілану продати Пйонтека – на поляка з'явився ще один топ-претендент

Напандник Мілана Кшиштоф Пйонтек може продовжити кар'єру в чемпіонаті Англії.

Польський форвард остаточно втратив місце у складі "россонері" після підписання Златана Ібрагімовіча і розглядає інші варіанти продовження кар'єри, повідомляє Sky Sport.

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За інформацією видання, наступним клубом Пйонтека може стати Челсі. Посприяти цьому переходу може Інтер, який торгує нападника лондонців Олів'є Жиру. Якщо француз опиниться в Італії, то Челсі спробує замінити його саме форвардом Мілана.

Окрім того, Тоттенхем планує кошти, отримані за перехід Крістіана Еріксен в той таки Інтер, спрямувати на покупку форварда. Пріоритетною ціллю для "шпор" також є Пйонтек.

Зазначається, що Мілан готовий розглядати пропозиції щодо трансферу свого нападника, починаючи з суми у 30 мільйонів євро. В іншому разі, поляк, який у нинішньому сезоні Серії А забив лише 4 голи, залишиться на Сан-Сіро.

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