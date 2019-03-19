Інтер може бути покараний матчем без вболівальників

Дисциплінарний комітет Федерації футболу Італії розгляне справу проти вболівальників Інтера, які нібито вигукували расистські викрики на адресу півзахисника Мілана Франка Кессьє.

"Нерадзуррі" ризикують провести наступний матч без глядачів через расистські вигуки фанатів на адресу хавбека Мілана Франка Кессьє. Однак покарання набуде чинності лише тоді, якщо фанати "чорно-синіх" вчинять щось подібне.

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Інтер був змушений грати дві гри без вболівальників на початку року після аналогічних вигуків на адресу захисника Наполі Каліду Кулібалі напередодні Нового року.

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Окрім цього, тренер Лучано Спаллетті отримав попередження після того, як його відправили на трибуни в матчі, тоді як Мілан був оштрафований на 10 тисяч євро після того, як один з уболівальників "россонері" кинув на поле потенційно небезпечний об'єкт.