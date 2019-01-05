Інтер може безкоштовно підписати Ектора Ерреру

Міланський Інтер продовжує цікавитись гравцями, які влітку стануть вільними агентами.

Лідер Порту Ектор Еррера влітку може перебратись у Інтер на правах вільного агента.

Пепе може повернутися в Порту

Італійцям було запропоновано підписати Ерреру, також керівництво "нерадзурі" слідкує за ситуацією навколо капітана Манчестер Юнайтед Антоніо Валенсії, повідомляє Gianlucadimarzio.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Інтер домовився про підписання контракту з капітаном Атлетіко Дієго Годіном.