У першому матчі в Мюнхені Інтер переміг із рахунком 2:1. "Ми відчуваємо не тільки напругу, а й величезну гордість за те, як складається цей сезон. Ми знаємо, що завтрашня гра буде дуже важкою, ми повинні забути про результат першого матчу, але не про гру. Ми провели чудовий матч, але ми знаємо про силу суперника. Нам потрібно буде провести відмінний матч, з хорошим темпом, агресією і правильним настроєм.

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Компані був розумним гравцем, він також доводить це як тренер. У нього багато талановитих гравців, нам потрібно буде постаратися повторити те, як ми грали в першому матчі. Нам доведеться постаратися утримувати м'яч якоть якомога довше, і це буде ще складніше, тому що Баварія дуже добре пресингує.

Ми повинні думати не про результат, а про гру. Не потрібно дивитися на результати попередніх матчів Інтера і Баварії, які тут, на Сан-Сіро, не завжди були позитивними. Хлопці налаштовані позитивно, команда знає, що ми граємо проти чудового суперника. Ми поважаємо їх, але за належної уваги ми можемо провести чудову гру", – цитує Індзагі Football Italia.

Матч Інтер – Баварія відбудеться в середу, 16 квітня.

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