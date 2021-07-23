Інтер Маямі був розбитий Нью-Інгленд Революшн (0:5) у матчі МЛС, а Гонсало Ігуаїн став головною жертвою фанатів.

Інтер Маямі вкотре зазнав фіаско у МЛС – цього разу клуб Бекхема програв Нью-Інгленд Революшн. Доля поєдинку була вирішена ще в першому таймі, коли гості відвантажили аж чотири м'ячі. А у другій половині Букса поставив крапку в зустрічі, забивши п'ятий гол.

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Найбільше серед гравців Інтера дісталось одній з головних зірок – Гонсало Ігуаїну. Аргентинця освистали, коли на 80-й хвилині він поступився місцем на полі через пошкодження своєму молодшому брату Федеріко. Додамо, що за команду з Маямі також виступає Блез Матюйді, а очолює її давній друг Бекхема – Філ Невілл.

Відзначимо, що Інтер Маямі наразі є найгіршою командою Східної Конференції, здобувши 2 перемоги у 12 поєдинках та маючи лише 8 пунктів у активі.

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