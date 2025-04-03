У чвертьфіналі Кубка чемпіонів КОНКАКАФ Лос-Анджелес завдав поразки Інтеру Маямі (1:0). Рахунок та огляд матчу – на "Футбол 24".

Кубок чемпіонів КОНКАКАФ, 1/4 фіналу, перший матч

Лос-Анджелес – Інтер Маямі – 1:0

Гол: Ордас, 57

Смоляков забив дебютний гол в МЛС – шедевральна гармата не врятувала від поразки, Мессі приніс перемогу Інтеру Маямі

Матч відбувся рано вранці 3 квітня за київським часом, а його результат визначив єдиний гол після перерви.

На 57-й хвилині Нейтан Ордас отримав простір перед штрафним майданчиком і пробив у ближній кут, скориставшись нерішучістю Серхіо Бускетса. Воротар Маямі не зумів відбити цей удар, що коштувало команді Мессі поразки.

Український захисник Лос-Анджелеса Артем Смоляков провів гру в запасі. Додамо, що матч-відповідь запланований на 10 квітня у Флориді.

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