Інтер Маямі з Мессі програв команді Смолякова в першому чвертьфіналі КОНКАКАФ – українець став лише свідком тріумфу
У чвертьфіналі Кубка чемпіонів КОНКАКАФ Лос-Анджелес завдав поразки Інтеру Маямі (1:0). Рахунок та огляд матчу – на "Футбол 24".
Кубок чемпіонів КОНКАКАФ, 1/4 фіналу, перший матч
Лос-Анджелес – Інтер Маямі – 1:0
Гол: Ордас, 57
Смоляков забив дебютний гол в МЛС – шедевральна гармата не врятувала від поразки, Мессі приніс перемогу Інтеру Маямі
Матч відбувся рано вранці 3 квітня за київським часом, а його результат визначив єдиний гол після перерви.
На 57-й хвилині Нейтан Ордас отримав простір перед штрафним майданчиком і пробив у ближній кут, скориставшись нерішучістю Серхіо Бускетса. Воротар Маямі не зумів відбити цей удар, що коштувало команді Мессі поразки.
Український захисник Лос-Анджелеса Артем Смоляков провів гру в запасі. Додамо, що матч-відповідь запланований на 10 квітня у Флориді.
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