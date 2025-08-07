Інтер Маямі здобув перемогу над Пумасом (3:1) та пробився до чвертьфіналу Кубка ліг. Рахунок і огляд матчу – на "Футбол 24".

Кубок Ліг

Інтер Маямі – Пумас УНАМ – 3:1

Голи: Де Пауль, 45, Суарес, 59 (пен.), Альєнде, 69 – Рувалькаба, 34

Синчук у стилі Мессі довів коментатора до екстазу – ВІДЕО

У ніч на 7 серпня продовжився фінальний тур групового етапу Кубка ліг, за підсумками якого вже визначилися перші учасники плей-офф. Одним із них вже став Інтер Маямі, який здобув важливу перемогу над Пумасом з рахунком 2:1.

Героєм зустрічі став 38-річний Луїс Суарес – уругваєць оформив гол та два асисти. Наприкінці першого тайму він віддав результативну передачу на Родріго де Поля, після перерви реалізував пенальті, а згодом ще раз асистував – цього разу Тадео Альєнде.

Додамо, що Ліонель Мессі гру пропустив через дискомфорт у нозі.

Смоляков віддав дебютний асист за Лос-Анджелес, хороший матч Синчука – ВІДЕО